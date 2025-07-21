Пиотровский перевел рабочую переписку в мессенджер MAX

Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал 21 июля о том, что зарегистрировался в новом мессенджере MAX и перевел туда рабочую переписку. Также чиновник допустил возможность создания там личного канала, но не уточнил, когда это может произойти.

"Хочется, конечно, открыть там свой канал, но как только, так сразу. Пока что — перевел туда все рабочие контакты, чего и вам советую", — написал Пиотровский в своем telegram-канале.

К посту вице-губернатор прикрепил скриншот личной переписки в рабочей группе правительства Петербурга. Судя по изображению, в переписке участвуют вице-губернаторы Константин Звоник, Кирилл Поляков, Николай Линченко и Владимир Омельницкий. Всего в чате состоят восемь вице-губернаторов.

Пиотровский остался доволен приложением и назвал его "на 100 % удобным инструментом и для работы, и для личного общения". В будущем функционал MAX должен расшириться, так что в перспективе приложение способно стать "основным мессенджером в нашей стране", ожидает чиновник.

Неделей ранее о регистрации в MAX сообщил спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Политик также остался доволен приложением, хотя и посетовал на нехватку в нем новостных каналов.

Сам мессенджер был представлен в 2025 году, его разработкой занималась компания VK. В конце мая депутат Госдумы Сергей Боярский заявил о необходимости создания национального мессенджера, мотивировав это безопасностью пользователей. Инициатива нашла поддержку со стороны пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Позже глава Минцифры Максут Шадаев заявил о том, что национальный мессенджер в России будут делать на базе MAX. Позже, 24 июня, стало известно о том, что президент Владимир Путин подписал закон о национальном мессенджере.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру