В мессенджере MAX стала доступна горячая линия для желающих служить по контракту  

Еще две городские службы стали доступны в мессенджере MAX, сообщила 5 августа пресс-служба Смольного. Речь идет о службе 004, организующей оперативное взаимодействие с сервисами ЖКХ, и службе 117, информирующей о службе в ВС РФ по контракту.

"Интеграция в МАХ служб 004 и 117 упростит оперативный контакт с ними для петербуржцев и расширит агломерацию петербургских цифровых услуг в национальном мессенджере", - прокомментировал добавление новых служб в мессенджер губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее в MAX уже интегрировали городскую службу экстренных вызовов 112 и информационно-справочную службу 122. Петербург стал первым регионом, который решился на такой шаг. Как подчеркнул Беглов, ранее город вышел с федеральной инициативой о размещении в мессенджере кнопки экстренного вызова 112 для обращения в службу в любом регионе.

В пресс-службе Смольного напомнили, что служба 117 работает в городе с 2022 года. На ней круглосуточно предоставляют информацию об условиях заключения контракта с ВС России. В свою очередь, служба 004 работает с 2005 года. Она круглосуточно принимает обращения о работе петербургских служб ЖКХ, а также сообщения от детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании "национального мессенджера", которым должно стать приложение MAX, его разработкой занимается VK. В нем уже зарегистрировались ряд петербургских депутатов, включая спикера городского Заксобрания Александра Бельского, а также члены правительства Петербурга — в частности, вице-губернаторы Борис Пиотровский, Константин Звоник, Кирилл Поляков, Николай Линченко и Владимир Омельницкий.

фото: ЗАКС.Ру