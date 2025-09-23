Беглов поздравил петербуржцев с Днём Ленинградского народного ополчения

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днём Ленинградского народного ополчения. Текст обращения опубликовала пресс-служба Смольного 23 сентября.

Он подчеркнул, что всего за время войны было сформировано 10 дивизий, в которые входили 160 тысяч горожан. Ополченцы принимали участие в боях под Лугой и Кингисеппом, на Невском пятачке и на Пулковских высотах.

"Бойцы Ленинградского народного ополчения остаются для нас примером мужества, самоотверженности и беззаветной любви к Родине. Каждый из них выполнил свой долг патриота и гражданина. Немецкие войска были остановлены на Пулковских высотах, и наш город выстоял в самый тяжёлый период Ленинградской битвы", – заявил Беглов.

Фото: сайт Смольного

По случаю памятной даты в городе прошли ряд мероприятий. Одно из самых крупных состоялось на воинском кладбище "Дачное", где расположены захоронения 1023 бойцов и командира 42-й армии Ленинградского фронта, сформированной из 2-й и 3-й дивизий народного ополчения. В церемонии возложения цветов приняли участие почётный гражданин Петербурга Елена Тихомирова, зампредседатель Совета организации ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Исай Кузинец, председатель Ассоциации ветеранов СВО "Защитники Родины" Георгий Журавлев, а также представители Смольного и депутаты петербургского Заксобрания. Самого губернатора среди участников мероприятия не было.

Напомним, День Ленинградского народного ополчения было решено отмечать 23 сентября в 2023 году.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру