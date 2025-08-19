Правительство Петербурга обзавелось каналом в MAX

В национальном мессенджере MAX появился канал правительства Петербурга, убедился корреспондент ЗАКС.Ру 19 августа. Первая публикация была размещена еще 14 августа. Сейчас на канал подписано менее 20 человек. Ранее в Смольном не упоминали о создании канала в MAX.

"Здесь мы: первыми расскажем о новостях, мерах поддержки, принятых законах, которые определяют наше завтра; подскажем, где найти интересные места в Петербурге и куда сходить на выходных; поделимся увлекательными фактами из истории города, его традициями и обычаями", - говорится в первом сообщении, опубликованном на канале.

Об использовании мессенджера в рабочих целях среди членов правительства Петербурга рассказывал вице-губернатор Борис Пиотровский. В июле он показывал скриншот группового чата с коллегами. Также городские власти намерены интегрировать MAX с городскими сервисами.

По состоянию на 19 августа число пользователей отечественного мессенджера перевалило за 18 млн человек, сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский. Сейчас в MAX свыше 300 каналов - пока такая функция доступна некоторым политикам, блогерам и другим деятелям. Среди них - депутат Заксобрания Александр Малькевич.

Продвижение MAX среди россиян проходит на фоне частичного ограничения работы иностранных мессенджеров - РКН ухудшает качество связи во время совершения звонков. Такая мера, полагают в ведомстве, поможет бороться с телефонными мошенниками.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру