Комздрав заявил об отсутствии роста заболеваемости ВИЧ в Петербурге

В Петербурге отсутствует рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией, заявили 7 декабря в городском комитете по здравоохранению со ссылкой на главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Татьяну Виноградову. Количество новых случаев ВИЧ назвали стабильным.

"Ежегодно выявляется около 2000-2500 новых случаев. Более 40 % из них — это люди, временно находящиеся в городе. Среди постоянных жителей цифра остается стабильной, что является результатом активной профилактической работы", — говорится в опубликованном сообщении.

Всего на диспансерном учете состоят более 38 тысяч человек, из которых 90 % получают антиретровирусную терапию. Большинство из них (86 %) заразились половым путем. При этом 80 % больных ведут обычную жизнь, отмечают в комздраве.

В конце сентября в Петербурге прекратил свою работу офис "СПИД.Центра". До этого сообщалось о финансовых проблемах организации.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру