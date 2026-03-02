Полицейские пресекли незаконное производство алкоголя в Ленобласти

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели рейд по поиску нелегального производства и оборота алкогольной продукции, сообщили 2 марта в пресс-службе ведомства. Представители правоохранительных органов изъяли более 50 тысяч литров спиртных напитков, возбудили 17 уголовных дел, провели 106 проверок и выявили 306 правонарушений.

"Главной задачей операции стало предотвращение распространения опасного суррогатного алкоголя, который может содержать метанол и представлять смертельную угрозу для жизни и здоровья граждан", - сказали в ведомстве.

Особое внимание полицейские уделили проверкам в Тосненском районе. В СНТ "Самсоновка" в хозяйственных помещениях действовали два подпольных производства. Там во время проверки обнаружили кустарные линии розлива, промышленные емкости, насосы, шланги. Полицейские нашли более 1380 литров спиртосодержащей жидкости, которую разливали в бутылки с маркировкой известных брендов. Также силовики изъяли этикетки, крышки и другие материалы, с помощью которых суррогатный алкоголь продавали под видом акцизного.

Представители ГУ МВД задержали двух мужчин, подозреваемых в ведении незаконного бизнеса. Им грозит обвинение по статьям о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции (ст. 71.3 УК РФ).

Также в ведомстве отметили, что работы по контролю за оборотом алкоголя продолжаются.

В декабре 2025 года задержали трех подозреваемых в нелегальном изготовлении алкоголя после смерти мужчин в городе Коммунар. Полицейские полагали, что гибель пострадавших вызвана распитием суррогатного алкоголя. Кроме того, двумя месяцами ранее в Ленобласти от отравления суррогатным алкоголем умерли почти 50 человек.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру