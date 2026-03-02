Средняя задолженность петербуржцев перед банками превысила 590 тысяч рублей

В Петербурге средний объем задолженности перед банками составил на начало 2026 года 590,7 тысячи рублей в пересчете на каждого экономически активного горожанина, сообщило 2 марта РИА "Новости" по результатам проведенного исследования. Эта сумма составляет 47 % от средней годовой зарплаты, что ставит Северную столицу на 26 место среди регионов России. За год средняя задолженность выросла на 17,4 тысячи рублей в пересчете на каждого петербуржца.

Согласно данным рейтинга, наименьшей задолженностью перед банками в России отличаются жители трех республик Северного Кавказа. Первое место досталось Ингушетии, где средний долг составляет 54,4 тысячи рублей на каждого жителя, и это соответствует 12 % от среднегодовой зарплаты. Второе и третье места разделили Дагестан и Чечня — там задолженность соответствует 25,3 % годовой зарплаты. При этом в абсолютных цифрах средняя задолженность в Дагестане равняется 129,6 тысячи рублей, в Чечне — 121,8 тысячи рублей.

Москва заняла пятое место в рейтинге. Средняя задолженность жителей столицы соответствует 31,9 % от их годовой зарплаты и составляет 599,7 тысячи рублей. Ленинградская область оказалась 54-й. Здесь долг перед банками равняется 54,5 % от годовой зарплаты. В абсолютных цифрах это 529,9 тысячи рублей, причем за год сумма увеличилась на 64,4 тысячи.

Хуже всего дела обстоят в Тыве, где среднедушевой долг равняется 138,6 % от годовой зарплаты, составляя 1,08 млн рублей. В Калмыкии показатель равняется 120 %, в Адыгее — 77,5 %.

В среднем по России долг каждого жителя составляет 45,7 % от ежегодного дохода и равняется 473,3 тысячи рублей. За год сумма выросла на 14 тысяч. В целом же общий объем задолженности на начало 2026 года составлял 36 трлн рублей, что на 3 % превышало показатели на начало 2025 года.

При подготовке рейтинга специалисты отталкивались от данных по объемам кредитов, взятых у Центробанка, и от сведений о зарплатах и численности экономически активного населения, полученных у Росстата. Задолженность по кредитам приводилась на 1 января 2026 года. Годовая зарплата рассчитывалась для промежутка между началом декабря 2024-го и началом декабря 2025 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру