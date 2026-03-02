ДП: Музей градозащиты могут выселить за долги по аренде

Центр культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского оказался под угрозой выселения из занимаемого помещения на Захарьевской улице из-за задолженности петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры по арендной плате, сообщил 2 марта "Деловой Петербург". Суд первой инстанции в январе постановил расторгнуть договор аренды по иску комитета имущественных отношений.

ВООПИиК обжаловал решение в 13-м арбитражном апелляционном суде, тот принял дело к рассмотрению 26 февраля. Площадь помещений на Захарьевской улице, 14, составляет 190 квадратных метров. Помимо расторжения договора, суд первой инстанции также взыскал с ВООПИиК около 400 тысяч рублей задолженности по арендной плате и еще около 300 тысяч рублей в качестве пеней. Как отмечает "ДП", активы организации уменьшились с 12,4 млн рублей в 2022 году до 625 тысяч в конце 2025 года. По состоянию на начало 2026 года на счетах организации хранилось 33 тысячи рублей при наличии исполнительных производств на сумму около 250 тысяч.

По информации издания, в конце 2025 года глава Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой помочь музею. В качестве возможного варианта разрешения ситуации называют передачу музею занимаемых помещений в безвозмездное пользование. При этом решение суда вступило в силу, поэтому его могут выселить в любой момент.

