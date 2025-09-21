Петербургский офис фонда "СПИД.Центр" прекращает работу

В Петербурге прекращает свою работу офис фонда "СПИД.Центр". С 23 сентября сотрудники организации покинут помещение на Лиговском проспекте. Деятельность фонда перейдет преимущественно в онлайн-формат, но выездные анонимные тестирования на ВИЧ будут продолжаться, рассказывали в "СПИД.Центре". Также в Петербурге продолжит работу информационная служба по телефону.

Представительство фонда в Петербурге проработало пять лет, с августа 2020 года. Как рассказывали в "СПИД.Центре", за это время протестировали свыше 8,5 тысяч человек. Более 270 из них, получив предварительно положительный результат, смогли вовремя начать лечение. Группы поддержки посетили свыше 2,5 тысячи граждан.

В августе 2024 года сооснователь фонда, журналист Антон Красовский рассказывал в своих соцсетях о проблемах с финансированием "СПИД.Центра". В 2025 году организация также не смогла получить деньги от Фонда президентских грантов. Правительство Москвы тоже не стало финансировать фонд.

По данным городского Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, за первое полугодие в Петербурге 981 случай ВИЧ-инфекции. Заболеваемость за этот период составила 8,8 случаев на 100 тысяч населения.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру