7 декабря 2025, 13:59

Защита Марины Кохал обжаловала приговор

Защита Марины Кохал обжаловала приговор

Сторона защиты обжаловала приговор, вынесенный Марине Кохал по делу об убийстве ее супруга, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), сообщило 7 декабря РИА "Новости" со ссылкой на имеющиеся материалы суда. В ноябре Смольнинский районный суд приговорил ее к 12,5 годам лишения свободы.

Как говорится в материалах, приговор был оспорен защитой, а сама жалоба поступила в суд в начале декабря.

Приговор Кохал огласили 21 ноября. После этого ТАСС сообщил о намерении защиты обжаловать приговор. Адвокат Ирина Скурту заявила о невиновности подзащитной и отметила строгость назначенного наказания. Самой фигурантке стало плохо после оглашения приговора, ей вызывали врачей.

Кохал признали виновной в убийстве ее мужа. Сторона обвинения полагала, что подсудимая могла сделать супругу укол, который вызвал летальный исход. Сделала она это якобы из-за ревности. Эксперты не смогли установить причину смерти Юшко.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга


