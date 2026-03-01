ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 1 марта 2026, 11:59

В Пулково отменили рейсы в Дубаи и Абу-Даби

В Пулково отменили рейсы в Дубаи и Абу-Даби

Все запланированные на 1 марта перелеты из Петербурга в Дубай и Абу-Даби отменены, следует из информации на сайте аэропорта Пулково. Выполнить рейсы невозможно из-за закрытия воздушного пространства над ОАЭ после начала военной операции США и Израиля в Иране.  

"В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ Аэрофлот вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая и Абу-Даби на 1 марта. Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформления билетов на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформления вынужденного возврата," - сообщил "Аэрофлот" в соцсетях.

Из Пулково 1 марта должны были вылететь четыре самолета в Дубай и один в Абу-Даби. Пассажиры из ОАЭ также не могут вернуться в Петербург.

По данным Министерства транспорта, всего между Россией и странами Ближнего Востока отменили 62 рейса, из них 38 планировали российские авиакомпании. Чаще всего отменялись перелеты в ОАЭ.

Воздушное пространство над ОАЭ закрыто из-за ударов, которые США и Израиль начали наносить по Ирану 28 февраля. После Иран начал атаковать объекты, расположенные на территории Арабских Эмиратов. 

В Министерстве иностранных дел России осудили действия США и Израиля и потребовали вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.

Дарья Нехорошева


