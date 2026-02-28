Беглов открыл памятник жертвам пандемии коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов 28 февраля открыл памятник врачам и пациентам, погибшим от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Смольного. Монумент установлен в Саду Милосердия рядом с инфекционной больницей имени Боткина и Северо-Западным государственным медицинским университетом имени Мечникова.

Открытие началось с минуты молчания в память о погибших от COVID-19. Беглов отметил, что первыми от болезни пострадали врачи, медсестры, санитары и водители скорой помощи. Он поблагодарил медицинских работников, волонтеров и жителей города, помогавших в период пандемии, а также отметил поддержку со стороны федеральных властей.

Глава города подчеркнул, что пандемия стала серьезным испытанием для системы здравоохранения, но дала импульс для модернизации. В короткие сроки правительство города построило новые стационары и корпуса-трансформеры.

Памятник высотой более 4,5 метра выполнен из бронзы и установлен на гранитном пьедестале. Монумент открыт для свободного доступа, вокруг него нет ограждений.

"Каждый может подойти [к памятнику], прикоснуться и вспомнить ушедших. Сказать слова благодарности тем, кто ценой своей жизни защитил петербуржцев. Мужество медиков, сила духа горожан навсегда останется в нашей истории", - сказал Беглов.

В мероприятии также участвовали главный врач Боткинской больницы Денис Гусев, Герой Социалистического Труда Людмила Смирнова, автор скульптуры Владимир Бродарский, медики и представители общественности.

Это не первый памятник в Петербурге, посвященный жертвам коронавирусной инфекции. В июне 2022 года во дворе педиатрического университета открыли мемориальные доски в память о медиках. Широкую известность получила скульптура "Печальный ангел", который установили во время пандемии весной 2021 года. Автор монумента, петербургский художник Роман Шустров, умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Открытие скульптуры омрачилось скандалом и состоялось уже после его смерти.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный