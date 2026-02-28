Беглов поздравил Валерия Фокина с 80-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов 28 февраля поздравил с 80-летием народного артиста России, президента Александринского театра Валерия Фокина, сообщили в пресс-службе Смольного. Глава города отметил вклад режиссера в развитие театра и петербургской сцены.

"Вы ставили спектакли в лучших театрах Москвы и многих стран, но вас знают, прежде всего, как руководителя Александринского театра. Успехи и победы театра – ваша большая личная заслуга", - заявил Беглов и пожелал Фокину здоровья, энергии и новых творческих проектов.

Губернатор отдельно отметил, что за годы работы Фокина Александринский театр открыл новую сцену и прошел масштабную реконструкцию. По инициативе режиссера в 2019 году в Петербурге состоялась Международная театральная олимпиада.

Фокин родился в Москве в 1946 году. С июля 2024 года он занимает пост президента Александринского театра. До этого режиссер более 20 лет проработал в театре художественным руководителем.

Екатерина Гусева