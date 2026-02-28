ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 28 февраля 2026, 11:14

Неизвестные вновь взломали telegram-каналы комблага и его председателя

фото ЗакС политика Неизвестные вновь взломали telegram-каналы комблага и его председателя

Злоумышленники снова получили доступ к telegram-каналам комитета по благоустройству и его председателя Сергея Петриченко, обратил внимание ЗАКС.Ру. Подозрительные сообщения на ресурсах комитета в мессенджере появились 28 февраля в 2:47 и 3:04.

"Нажмите на этого бота и подпишитесь на все его каналы, затем нажмите зеленую галочку, и вы получите награду", - говорится в telegram-канале комблага. 

Кроме того, неизвестные опубликовали на ресурсе комитета пост из взломанного канала Петриченко, в котором злоумышленники предлагали пользователям перейти по ссылке, чтобы "получить подарок".

Сообщения неизвестных мошенников в канале Петриченко быстро удалили.

Это не первый случай, когда злоумышленники получают доступ к ресурсам комитета по благоустройству и его председателя. На этой неделе мошенники взломали ресурсы комблага и Петриченко и просили перейти по сомнительным ссылкам.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама