Неизвестные вновь взломали telegram-каналы комблага и его председателя

Злоумышленники снова получили доступ к telegram-каналам комитета по благоустройству и его председателя Сергея Петриченко, обратил внимание ЗАКС.Ру. Подозрительные сообщения на ресурсах комитета в мессенджере появились 28 февраля в 2:47 и 3:04.

"Нажмите на этого бота и подпишитесь на все его каналы, затем нажмите зеленую галочку, и вы получите награду", - говорится в telegram-канале комблага.

Кроме того, неизвестные опубликовали на ресурсе комитета пост из взломанного канала Петриченко, в котором злоумышленники предлагали пользователям перейти по ссылке, чтобы "получить подарок".

Сообщения неизвестных мошенников в канале Петриченко быстро удалили.

Это не первый случай, когда злоумышленники получают доступ к ресурсам комитета по благоустройству и его председателя. На этой неделе мошенники взломали ресурсы комблага и Петриченко и просили перейти по сомнительным ссылкам.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный