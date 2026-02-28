В отделы полиции при проверке "Перекрестков" доставлены 53 мигранта

Сотрудники полиции проверили 13 магазинов торговой сети "Перекресток" в Невском районе Петербурга, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 28 февраля. Целью рейда стало выявление нарушений миграционного законодательства. Правоохранители изучили документы у 149 человек, в том числе у 53 иностранцев. Всех их доставили в территориальные отделы полиции для проверки по базам данных.

Во время рейда правоохранители нашли возможные правонарушения, не связанные с миграционным законодательством. С места в отделы полиции увезли шестерых охранников торговой сети. По информации ведомства, сейчас проверяется наличие у них действующих лицензий и соответствие требованиям законодательства.

С конца января полиция Петербурга регулярно проводит рейды по торговым точкам сети "Перекресток". Последний случай произошел в феврале, когда сотрудники ведомства выявили 36 мигрантов после рейда по магазинам. Частые проверки связаны с инцидентом, случившимся в торговом центре "Сити Молл", где после драки с охранниками "Перекрестка" скончался заподозренный в краже человек. Полиция сообщала, что один из сотрудников скрылся за границей после возбуждения уголовного дела.

Екатерина Гусева / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)