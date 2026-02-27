Глава села в Ленобласти задержан по делу о взятке

Сотрудники полиции задержали главу администрации МО "Колчановское сельское поселение" в Волховском районе Ленобласти Сергея Смирнова по делу о получении взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили 27 февраля в региональном ГУ МВД. Областному муниципалу вменяют получение 130 тысяч рублей от местного коммерсанта в обмен на предоставление подряда.

По версии оперативников, деньги от предпринимателя Смирнов мог получить в феврале 2025 года. Деньги предназначались якобы за заключение муниципального контракта с супругой коммерсанта без проведения законных процедур. Сам контракт касался приобретения и установки новогодних уличных украшений.

После получения взятки глава администрации якобы подписал акт выполненных работ, что позволило бизнесмену получить оплату из бюджета.

"В результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий подозреваемый задержан и полностью изобличен в совершении преступления", — отметили в полиции и добавили, что проверяют задержанного на причастность к иным преступлениям.

В Следственном комитете добавили к этому, что сам контракт был выполнен с нарушениями. Украшений оказалось меньше, чем должно было быть по контракту, а их качество было ниже предусмотренного контрактом, уточнили в ведомстве.

Задержанному готовятся предъявить обвинение. Следствие намерено ходатайствовать в суде о его аресте.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)