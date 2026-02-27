Суд в Москве арестовал зампреда "Газпром нефти" Джалябова

Басманный районный суд Москвы 27 февраля арестовал на 2 месяца, до 25 апреля, заместителя председателя правления "Газпром нефть" Антона Джалябова, передает пресс-служба столичных судов. Его обвиняют в двух эпизодах получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) на общую сумму более 29 млн рублей.

Заседание проходило без слушателей и представителей СМИ. Сторона защиты просила суд избрать в отношении Джалябова более мягкую меру, не связанную с заключением под стражу.

Джалябова задержали утром 27 февраля в Петербурге. По версии следствия, в 2020-2021 годах, когда Джалябов возглавлял "Газпром инвест Надым", он получил от руководителей подрядных организаций две взятки. Одна взятка составляла порядка 28 млн рублей, на которую Джалябов якобы приобрел квартиру в Сочи. Вторую взятку, по версии правоохранителей, Джалябов получил в виде катера стоимостью более 1,7 млн рублей. Следствие полагает, что за вознаграждение он якобы подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным объектам, а также помогал подрядчикам избежать штрафов и неустоек.

Джалябов занимал должность гендиректора "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021-2023 годах. После он около года работал главным инженером "Газпром нефти". С апреля 2024 года Джалябов занимал пост зампреда правления компании.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру