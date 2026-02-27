Экс-ректор БФУ Федоров приговорен к пяти годам колонии

Ленинградский районный суд Калининграда приговорил к пяти годам колонии бывшего ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова по делу о присвоении средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда. Также фигурант должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Бывшая проректор вуза Елена Мялкина приговорена к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Суд установил, что в период с декабря 2019 по июль 2024 года Федоров и Мялкина присвоили средства БФУ на общую сумму 34,95 млн рублей. Фигуранты незаконно начисляли доплаты сотрудникам за интенсивность труда. После получения денег работники вуза передавали их Мялкиной, а она — Федорову.

"Он распорядился ими по своему усмотрению", — уточнили в судебной пресс-службе.

Федоров вину не признал, Мялкина признала частично. Приговор в законную силу не вступил.

Ректор и его заместительница были задержаны в июле 2024 года. Первоначально в сообщениях об уголовном деле фигурировала сумма в размере 18 млн рублей. Спустя год после этого, на заседании суда по продлению меры пресечения, Федоров просил оставить его в СИЗО. Свое пожелание он мотивировал тем, что все его имущество было продано для возмещения ущерба и ему попросту некуда идти на воле.

Андрей Казарлыга / Фото: Калининградский областной суд