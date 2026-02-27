Основатель Readovka Костылев задержан по делу о мошенничестве

Бывший главный редактор медиапроекта Readovka Алексей Костылев задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил 27 февраля РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Само задержание произошло двумя днями ранее, 25 февраля.

Избрание меры пресечения Костылеву состоится в Тверском районном суде Москвы. На сайте суда указано, что заседание назначено на 17:00 пятницы. Источники РБК уточняли, что следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

Сама Readovka выпустила заявление в связи с задержанием бывшего главы. В тексте говорится о том, что издание оказывает "максимальное" содействие следствию.

"Важно отметить, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью наших информационных ресурсов", — уточнили авторы сообщения.

Костылев основал Readovka в 2014 году. Первоначально проект был посвящен новостям Смоленской области, позже переключился на федеральную повестку. В 2024 году Костылев попал в аварию при поездке на квадроцикле, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В 2025 году он покинул проект.

Андрей Казарлыга