Другороссы устроили акцию в поддержку Telegram возле управления РКН по СЗФО

Представители "Другой России Э. Лимонова" провели в Петербурге 27 февраля акцию против замедления Telegram, о чем сообщили в социальных сетях городского отделения незарегистрированной партии. Активисты втроем встали перед входом в здание на Садовой улице, где располагается Управление Роскомнадзора по СЗФО, и высказали свои претензии к ведомству.

Другоросс Кирилл Травкин зачитал обращение, в котором говорилось об использовании Telegram в зоне СВО и выражался протест против замедления мессенджера. Пока он говорил, рядом стояли еще два участника мероприятия, один из которых держал партийный флаг, а другой — плакат с критикой в адрес ведомства.

Плакат другороссы повесили на двери в управление. Акция прошла без задержаний.

В декабре 2025 года партийцы проводили акцию против блокировок интернета. В тот раз они вывесили баннер на крыше здания, где располагается Управление РКН.

С первой половины февраля Роскомнадзор снизил скорость загрузки медиафайлов в Telegram. При этом с августа 2025 года ведомство блокирует совершение звонков в мессенджере. Накануне появилась информация о том, что Telegram якобы могут заблокировать в России с начала апреля.

