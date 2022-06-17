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Новости 18:14

В Петербурге увековечили память медиков, погибших при исполнении долга

фото ЗакС политика В Петербурге увековечили память медиков, погибших при исполнении долга

По случаю Дня медицинского работника во дворе Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета открыли мемориальные доски в память о медиках, которые лишились жизни, исполняя свой профессиональный долг. Мероприятие посетили спикер ЗакСа Александр Бельский и митрополит Варсонофий, освятивший таблички.

"В период борьбы с коронавирусом мы все убедились, что даже в мирное время медики сталкиваются с рисками для их здоровья и жизни", - произнес Бельский, цитируемый пресс-службой Мариинского дворца.

По мнению Варсонофия, врачей отличает неординарная судьба и, кроме того, все они в представлении митрополита обладают "даром Божьим". 

Отметим, что в разгар пандемии коронавируса прошлой весной открытие памятника "Печальный ангел" прошло в скандальной обстановке: общественников, которые инициировали установку скульптуры, представители Смольного не позвали на церемонию открытия.

фото: пресс-служба петербургского ЗакСа


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