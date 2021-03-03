Беглов поучаствовал в открытии памятника погибшим медикам, инициаторов установки не пригласили

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Петроградского района Иван Громов 3 марта приняли участие в церемонии открытия памятника погибшим от коронавируса медикам, которая состоялась на сутки раньше запланированного и прошла без инициаторов установки скульптуры "Печальный ангел" Ирины Масловой и Галины Артеменко.

Беглов заявил, что он благодарен за приглашение на открытие мемориала и что скульптура ангела петербургского художника Романа Шустова – это "память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией".

"Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей – студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их", - приводит пресс-служба Смольного слова Беглова.

В Смольном сообщили, что памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов.

Церемония открытия памятника должна была состояться 4 марта в 12:00, но в итоге прошла без инициаторов создания "Стены памяти" Ирины Масловой и журналистки MR7 Галины Артеменко, которые добивались установки памятника и подбирали для него место. По словам Артеменко, их на это мероприятие не пригласили и о его проведении в известность не ставили.

- Вчера я была в курсе, что Машу Касьяненко, вдову Романа Шустрова, приглашают на место, где уже установлен памятник, - рассказала ЗАКС.Ру Галина Артеменко. - Мы с ней договорились, что я, возможно, тоже поеду, но, когда я спустилась в метро, подумала, что встреча личная и это, наверное, неэтично, да и к тому же я забыла очки, а без них я не вижу ничего. А после я уже узнала, что памятник открыли без меня, без Масловой, которая лежит в больнице. Насколько я знаю, завтра у Беглова встреча с главными редакторами СМИ в 12 часов. И, видимо, в его расписание это никак не входило, но это мое предположение. Но, с другой стороны, можно было как-то по-другому, по-человечески решить этот вопрос.

По словам Галины Артеменко, она не жалеет, что в итоге не попала на эту церемонию. "Зачем идти туда, куда не звали?" - заявила она.

Руководитель пресс-службы администрации губернатора Инна Карпушина заявила в беседе с ЗАКС.Ру, что церемония открытия памятника была организована администрацией Петроградского района, а Беглов был на ней лишь гостем. Добавив, что на мероприятие 4 марта градоначальник, по ее информации, приглашения не получал.

- Губернатор не открывал памятник, губернатор поучаствовал в церемонии открытия. Открыли памятник вдова скульптора, глава района, который деньги на него собирал. Церемония была организована районом. Нас пригласили. Мы вообще были с визитом в Первом меде. Нас пригласили пройти к месту, где установлен памятник. Но открывали памятник вдова скульптора, глава района, врачи, - сказала Карпушина.

При этом в пресс-службе администрации Петроградского района затруднились ответить на вопрос, кто является организатором церемонии открытия памятника 3 марта и кто именно пригласил на это мероприятие Александра Беглова.

- Анонс мероприятия, запланированного на 4 марта, был размещен на странице группы "Стена памяти" в соцсети. Сегодня мероприятие было проведено со стороны города, - пояснила пресс-секретарь районной администрации Елена Григорьева, посоветовав обратиться за подробностями в городскую администрацию. - Сегодня одни люди там были, завтра придут другие. Памятник открыт, любой человек сможет возложить цветы, посидеть рядом. Так же, как к стихийному мемориалу, любой подходил со своими мыслями, проблемами, вопросами.

Согласившись с тем, что ситуация вышла неловкая, представитель администрации Петроградского района заверила, что завтра Иван Громов также планирует присутствовать на встрече у памятника погибшим медикам. От ее проведения Галина Артеменко отказываться не намерена, несмотря на случившееся сегодня.

Хотя в публикации на сайте Смольного написано, что администрация района нашла "не только знаковое для памятника место, но и средства на его установку", Галина Артеменко рассказала ЗАКС.Ру, что место было выбрано ею и Ириной Масловой.

- Я помню, как мы с Ирой (Масловой) нашли это место и как я подумала, что нужно именно этого ангела. Администрация района пошла нам навстречу и помогла все это сделать. Но ведь нужно было до конца по-человечески, по-людски. А получилось как? – задала риторический вопрос журналистка.

Пресс-секретарь администрации Петроградского района Елена Григорьева в беседе с ЗАКС.Ру также назвала инициатором установки памятника Ирину Маслову.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, поддерживавший проект установки памятника и участвовавший в реализации этой идеи, назвал случившееся "неприличным".

- Это низко, и это неприлично. Более адекватные слова относятся к категории непарламентских выражений, - заявил депутат в беседе с ЗАКС.Ру. - Губернатор, при котором медики не были обеспечены достаточными средствами защиты, при котором врачам отказывали в выплатах, который пришел к "Стене памяти" один раз напоследочек и который для создания этого памятника не ударил пальцем о палец, – теперь этот губернатор тайно открывает памятник, чтоб не смогли прийти инициаторы Ирина Маслова и Галина Артеменко.

По мнению депутата, Мария Касьяненко могла не знать, что идет 3 марта на открытие. По словам Вишневского, она была приглашена лишь на встречу с губернатором. Парламентарий считает, что таким образом губернатор мог попытаться как бы присвоить заслуги по установке памятника себе. Вишневский также добавил, что говорил вчера с главой Петроградского района Громовым о церемонии 4 марта и чиновник подтверждал, что мероприятие состоится именно в этот день.

- Мне крайне обидно, что людей, которые на это положили много месяцев своей жизни, просто нагло и цинично от этого отодвинули. А вместо них на сцене появился губернатор, который не имеет к этому ни малейшего отношения, - заявил Вишневский.

Ирина Маслова сообщила Znak.com, что планирует направить президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке губернатора Беглова. "Губернатор, который тайно открывает памятники, — это последняя капля, он утратил доверие горожан. Странные действия Беглова — повод подумать, на своем ли он месте. Так не делают. Он недостоин был губернатором этого великого города", - заявила она.

В память о погибших во время пандемии коронавируса медиках изначально был организован стихийный мемориал "Стена памяти". Располагался он на Малой Садовой улице напротив комитета по здравоохранению. Инициаторами создания мемориала стали руководительница проектов фонда "Астарта" Ирина Маслова и журналистка Галина Артеменко. На строительном заборе активисты вывешивали портреты скончавшихся от коронавируса сотрудников медицинских учреждений. Петербуржцы приносили к "Стене памяти" цветы и свечи. В ноябре мемориал демонтировали, к тому времени на нем уже было более сотни табличек.

фото: www.gov.spb.ru

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.