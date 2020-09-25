Стену памяти погибшим от COVID-19 врачам пока оставят на Малой Садовой

Инициативная группа по сохранению Стены памяти в честь погибших от коронавируса петербургских врачей собралась у временного мемориала 25 сентября, планируя передвинуть его на безопасное расстояние. Как рассказала журналистам представитель инициативной группы Ирина Маслова, строители пояснили им, что скоро начнут снимать леса и станет опасно подходить к забору, на котором расположен мемориал, так как сверху может что-то упасть.

Когда активисты прибыли на Малую Садовую, один из руководителей стройки отказался выходить к собравшимся, заявила Маслова. По ее словам, он рекомендовал обратиться непосредственно к заказчику стройки - АО "Телерадиокомпания "Петербург" ("Пятый канал").

Находящийся на месте депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский позвонил заказчику по указанному на паспорте объекта номеру телефона, но там трубку не сняли. Тогда депутат набрал представителя подрядчика ООО "Стройдекор", чей номер также указан на паспорте объекта. Там внести ясность в ситуацию не смогли, заявил депутат.

- После пятиминутной беседы я из него выжал, что они с завтрашнего дня начнут постепенно снимать леса с верхних ярусов. Видимо, какое-то время у нас ещё есть, - рассказал парламентарий.

По его словам, представитель подрядчика так и не смог пояснить, когда надо сдвинуть или убрать забор с мемориалом, чтобы не создавать угрозу для подходящих к нему людей. Депутат сообщил, что намерен написать официальный запрос с требованием раскрыть график работ.

Маслова же сообщила, что за неимением достаточной информации и возможности подвинуть забор - он остаётся на месте. Она добавила, что к инициативной группе поступило предложение от Института гигиены временно расположить фотографии врачей на окнах их здания так, чтобы их можно было видеть с Итальянской улицы. Но пока, по словам Масловой, этот вариант только обсуждают:

- Это обсуждаемые вещи. То есть они нам предложили и пошли на встречу, и можно решать этот вопрос.

Позже постоянную выставку из этого мемориала планируют сделать в Музее политической истории, рассказала Маслова. Научный сотрудник музея Александр Гребенкин сообщил, что планирует изучить материалы и направить на рассмотрение фондовой комиссии. Она должна будет решить, расположить выставку в музее или нет, уточнил Гребенкин. По его мнению, шансы на создание постоянной экспозиции составляют около 70%.

Инициативная группа 25 сентября в итоге привела в порядок мемориал: протерли фотографии врачей, вазы, заменили воду и поставили свежие цветы.

Ранее 25 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что убирать Стену памяти преждевременно. Маслова отметила на встрече у стихийного мемориала, что глава города и другие представители власти ни разу не возложили цветы к временному памятнику и не вышли на диалог с активистами по решению вопроса о размещении памятника.

фото: Михаила Масленникова

София Саттарова

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