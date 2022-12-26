Сквер на Пискаревке станет Садом Милосердия в память о погибших в пандемию врачах

Топонимическая комиссия Петербурга приняла решение присвоить безымянному скверу на Пискаревском проспекте название Сад Милосердия, сообщает пресс-служба Смольного. Таким образом хотят увековечить память о медицинских работниках, которые скончались от коронавирусной инфекции, исполняя служебный долг.

"Рискуя жизнью и здоровьем, они сутками работали в "красных зонах", спасали и поддерживали больных. Их подвиг войдет в нашу историю", - заявил губернатор Александр Беглов.

Речь идет о зеленой зоне между Боткинской больницей и Северо-Западным государственным медицинским университетом имени Мечникова.

Отметим, что умершим от заражения на работе медикам уже посвящали памятную стену на Малой Садовой улице. В марте прошлого года на набережной Карповки была открыта скульптура "Печальный ангел", представляющая собой памятник погибшим медработникам.

Согласно статистике комздрава, от последствий коронавируса, подхваченного при работе с пациентами, в городе с начала пандемии скончалось 112 сотрудников медучреждений.