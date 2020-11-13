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15:19

На Малой Садовой разобрали "Стену памяти" погибшим от коронавируса медикам Петербурга

фото ЗакС политика На Малой Садовой разобрали "Стену памяти" погибшим от коронавируса медикам Петербурга

На Малой Садовой улице демонтировали мемориал "Стена памяти", посвященный погибшим от коронавируса медикам.

Основатели мемориала передадут висевшие на стене фотографии и таблички на хранение в Музей политической истории. Тем временем на скамейке у Первого меда на набережной Карповки появилась металлическая табличка с информацией о будущем памятнике умершим от инфекции медикам – ангеле работы скульптора Романа Шустрова.

"Стена памяти" появилась на Малой Садовой в конце апреля, когда Маслова повесила первые таблички с портретами погибших медиков напротив здания комитета по здравоохранению. С тех пор мемориал разросся, сейчас на нем более сотни табличек.


фото: Михаил Масленников

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