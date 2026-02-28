СК и полиция задержали фигуранта дела о заказном убийстве 2002 года

Сотрудники Следственного комитета совместно с оперативниками полиции задержали подозреваемого в организации убийства, совершенного в 2002 году, сообщили в пресс-службах ведомств 28 февраля. Его арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении трех членов организованной группы по статье об убийстве по найму ( пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2002 года задержанный организовал убийство своего знакомого, который ранее сам покушался на его жизнь. Для преступления он привлек исполнителя, оперуполномоченного уголовного розыска, пообещав тому денежное вознаграждение. В итоге подозреваемый и исполнитель якобы убили мужчину и спрятали тело.

По данным СК, организатор преступления длительное время находился за границей. Его задержали после прибытия в аэропорт Домодедово. Мужчину доставили в Петербург для проведения следственных действий. Сейчас ему предъявлено обвинение в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) . Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве добавили, что следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Екатерина Гусева / Фото: Следственный комитет (скриншот видео)