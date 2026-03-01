Спасители выпавшего из окна ребенка получат 3 миллиона рублей

Петербуржцы, которые спасли выпавшего с десятого этажа ребенка, получат премию имени Тиграна Кеосаяна в размере трех миллионов рублей, рассказала глава RT Маргарита Симоньян в соцсетях. Награду петербуржцы разделят поровну между собой.

"Изначально я хотела вручить по миллиону двум медсестрам, но в процессе выяснилось, что спасателей было больше. Премия Тиграна дается хорошим людям, поэтому я решила выделить 3 миллиона, которые будут разделены поровну между этими хорошими людьми", - заявила Симоньян.

Женщины, поймавшие ребенка в куртку, Анна Кабашова и Ольга Артемьева, оказались медсестрами в ВЦЭРМ имени Алексея Никифорова МЧС России. Также в СМИ писали, что один из прохожих, Сергей Выдрин, участвующий в спасении ребенка, работает механиком в компании, занимающейся клинингом. Также среди спасителей упоминается Иван Гас.

Инцидент произошел 25 февраля. Полуторагодовалый ребенок выпал из окна дома на Богатырском проспекте. Матери ребенка в этот момент не было в квартире, а старший брат играл в компьютерные игры и не успел прийти на помощь. Первым мальчика заметили охранник и кассир магазина. После четверо прохожих подошли к дому. Две женщины растянули куртку и поймали ребенка. В это время другие прохожие вызвали экстренные службы. Ребенка вместе с матерью отправили в больницу. В результате падения он не пострадал.

В феврале Симоньян выделила миллион рублей другому спасителю — дворнику из Узбекистана. Он поймал ребенка, который выпал из окна жилого дома. Губернатор Александр Беглов наградил спасителя памятными часами и знаком отличия. После получения наград дворник вернулся на родину. Местная авиакомпания подарила ему сертификат на бесплатные перелеты.

Дарья Нехорошева