Съезд партии "Новые люди" пройдет в Петербурге

Члены партии "Новые люди" проведут съезд 5 марта в Петербурге, сообщил "Коммерсантъ Северо-Запад" со ссылкой на лидера партии Алексея Нечаева. Съезд приурочат к шестой годовщине со дня основания "Новых людей".

По словам Нечаева, во время встречи политики подведут итоги работы партии, обсудят планы и определяет изменения программы. К дискуссии присоединятся гости из России и из-за рубежа, руководители партийных проектов и комитетов, волонтеры и сторонники партии.

На выборах 2026 года в Госдуму в федеральный список партии, по данным "Ъ", войдут председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, бывший кандидат в президенты Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева.

В феврале "Новые люди" первыми среди парламентских партий открыли штаб по подготовке к предстоящим выборам.

Партию "Новые люди" основали в 2020 году. Ее возглавил ныне действующий председатель Алексей Нечаев - создатель отечественной косметической компании Faberlic.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру