Путин выразил соболезнования президенту Ирана после убийства верховного лидера

Президент России Владимир Путин обратился к президенту Ирана Масуду Пезешкиану и принес соболезнования в связи с убийством верховного руководителя страны Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи. Текст обращения опубликован на сайте Кремля 1 марта.

"В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", - сказал президент.

Путин и Хаменеи в последний раз встречались в июле 2022 года во время рабочего визита российского президента в Иран. Главы государств обсуждали как двустороннюю повестку, так и ситуацию в мире.

По данным РИА "Новости", Хаменеи убили на рабочем месте утром 28 февраля. Погибли также его дочь, зять, внучка и невестка. В Иране объявлен 40-дневный траур и нерабочая неделя. Исполняющим обязанности верховного руководителя назначили священнослужителя и политика Алиреза Арафи.

После гибели Хаменеи корпус стражей исламской революции заявил о начале ожесточенной наступательной операции. Убитый Сейед Али Хаменеи носил статус аятоллы — уважаемого шиитского богослова. Он выступал главой государства и решал вопросы внутренней и внешней политики.

США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля, после чего Исламская Республика начала атаковать страны Персидского залива. Министерство иностранных дел России осудило действия США и Израиля. Дипломатическое ведомство назвало атаку Ирана "безрассудной" агрессией и выразило готовность содействовать мирному урегулированию конфликта.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль