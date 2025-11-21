Суд приговорил к 12,5 годам колонии вдову рэпера Картрайта по делу о его убийстве

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил Марину Кохал к 12,5 годам колонии за убийство мужа, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ее признали виновной в убийстве супруга и постановили взять под стражу в зале суда.

Каждый проведенный в СИЗО день засчитали за 1,5 дня в колонии. Срок под домашним арестом зачли из расчета два дня за день в колонии. Напомним, под стражей Кохал находилась с августа 2020 по конец октября 2021 года. В августе 2024 года суд вновь смягчил ей меру пресечения до запрета определенных действий, под которым она находилась до нынешнего дня.

В конце октября прокурор запросил для Кохал 13 лет колонии по делу об убийстве. При этом он просил признать ее виновной и по другой статье, но от наказания освободить ввиду истечения сроков давности.

На оглашении приговора Кохал стало плохо, ей вызвали бригаду скорой помощи. Медики прибыли уже после того, как судья завершила оглашение приговора и слушателей вывели из зала.

Уголовное дело в отношении Кохал тянется с конца июля 2020 года. По версии Кохал, 24 июля она обнаружила труп мужа и, желая инсценировать его исчезновение, расчленила тело на куски, которые после солила и стирала в стиральной машинке. Делала она это, по собственным словам, во избежание слухов о причинах его смерти. Она говорила, что не убивала супруга, а тот умер сам от алкоголя и наркотиков.

Сторона обвинения придерживалась иной версии, считая, что Кохал обманным путем сделала мужу инъекцию препарата "НовоРапид ФлексПен", от которого тот и скончался. В расчленении трупа видели попытку скрыть совершенное преступление, мотивом которого назвали ревность.

Отметим, что проведенные экспертизы так и не смогли однозначно установить причину смерти Юшко. Это было обусловлено, в том числе, состоянием тканей тела. В исследованных образцах удалось обнаружить следы наркотиков, однако сказать о том, что именно запрещенные вещества стали причиной смерти, эксперты не смогли. И наоборот, замеченная концентрация глюкозы не стала причиной однозначных выводов о смерти из-за введенного инсулина, на чем настаивало обвинение.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга