Петербуржец получил штраф за донаты ФБК*

Кировский районный суд приговорил к штрафу жителя Петербурга по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщила 21 ноября объединенная пресс-служба судов города. За перечисление средств на счета ФБК* Олег Смирнов** должен будет заплатить 350 тысяч рублей. Кроме того, суд обратил в доход государства переведенные им деньги.

Суд установил, что в период с августа 2021 по февраль 2022 года петербуржец перевел на счета ФБК* семь тысяч рублей. К тому моменту организация была признана экстремистской и ликвидирована.

Смирнов** вину признал и заявил о том, что критически переосмыслил свой поступок и занялся благотворительной деятельностью. Как передает судебная пресс-служба, средства он перечислил, "полагая, что они станут помощью задержанным и привлеченным к административной ответственности за участие в деятельности фонда*, и будут потрачены на их содержание".

В начале ноября за финансирование ФБК* в Петербурге были задержаны два человека. Против них были возбуждены уголовные дела о финансировании экстремистской деятельности. Обоим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций

**Росфинмониторинг внес Олега Смирнова в реестр экстремистов и террористов

