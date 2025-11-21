Экс-сотрудник миграционной службы лишился 8,7 млн рублей по иску прокуратуры

Суд обратил в пользу государства незаконный доход бывшего сотрудника управления по вопросам миграции МВД по Петербургу и Ленинградской области и его жены, сообщила 21 ноября пресс-служба городской прокуратуры. По результатам прокурорской проверки, у супружеской пары нашли 8,7 млн рублей на банковских счетах, полученных от неизвестных в период с 2018 по 2024 год.

Бывший сотрудник МВД и его супруга не смогли доказать прокуратуре законность этих денег. По этой причине прокурор Петербурга Виктор Мельник обратился в суд с исковым требованием о взыскании средств в пользу дохода государства. Ведомство приняло меры по аресту денежных средств супругов.

В последнее время в Петербурге усилился контроль за каналами нелегальной миграции и их организаторами. В августе 2025 года полиция задержала шестерых петербуржцев, подозреваемых в организации незаконной миграции в Россию. Предполагается, что они незаконно зарегистрировали порядка пяти тысяч иностранцев.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру