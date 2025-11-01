Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге двух человек за финансирование ФБК*

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали двух подозреваемых в финансировании ФБК*, сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства утром 1 ноября. Судя по опубликованным кадрам, фигурантами дел стали мужчина и женщина. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные граждане инициативно оказывали финансовую помощь НКО "ФБК"*, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации", - заявили в ФСБ.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру

