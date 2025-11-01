ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 1 ноября 2025, 11:20

Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге двух человек за финансирование ФБК*

фото ЗакС политика Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге двух человек за финансирование ФБК*

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали двух подозреваемых в финансировании ФБК*, сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства утром 1 ноября. Судя по опубликованным кадрам, фигурантами дел стали мужчина и женщина. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные граждане инициативно оказывали финансовую помощь НКО "ФБК"*, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации", - заявили в ФСБ. 

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. 

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама