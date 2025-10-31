Протасевич подтвердил журналистам, что работает в белорусской разведке

Роман Протасевич, известный в прошлом как белорусский оппозиционер, сообщил журналистам, что является сотрудником белорусской разведки. Об этом он рассказал ТАСС 31 октября. Ранее в этот день президент республики Александр Лукашенко заявил, что Протасевич работал на белорусскую разведку еще до инцидента с рейсом Ryanair.

"Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать", - цитирует Протасевича агентство ТАСС.

Заявление о статусе Протасевича белорусский лидер сделал во время пресс-конференции, сообщает агентство БелТА. В 2021 году самолет компании Ryanair, следовавший из Греции в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находились Роман Протасевич и его на тот момент девушка Софья Сапега. Протасевича осудили на 8 лет рамках уголовного дела о "заговоре для захвата власти" в Белоруссии. В мае 2023 года Протасевича помиловали.

В прошлом Протасевич занимал должность главного редактора крупнейшего оппозиционного telegram-канала в Белоруссии, который освещал протесты после выборов президента республики в 2020 году.

Константин Леньков