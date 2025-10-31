Число пострадавших от отравления в колледже "Звездный" достигло 20 человек

До 20 человек увеличилось количество пострадавших при пищевом отравлении в столовой колледжа "Звездный", рассказали 31 октября в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти. Восьмерым пострадавшим потребовалась госпитализация.

"По состоянию на 31.10.2025 зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции, из них 2 сотрудника пищеблока ООО "АУРУМ ПЛЮС". Госпитализировано в инфекционные стационары 8 человек", — говорится в опубликованном сообщении.

Как отмечается, у одного заболевшего и двух сотрудников компании "АУРУМ ПЛЮС", занимающейся организацией питания в колледже, выявлен норовирус. Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности компании в столовой колледжа. Помещения и оборудование фирмы были опечатаны накануне вечером.

Также в ведомстве выразили готовность оказать желающим содействие в составлении досудебной претензии к компании.

О массовом отравлении в колледже стало известно накануне днем. Главное следственное управление организовало доследственную проверку в связи с инцидентом.

В пятницу стало известно о еще одной проверке, организованной СК из-за пищевого отравления. На этот раз жалобы поступили от компании девушек, посетивших ресторан на Петроградской стороне. Как сообщили в ведомстве, одна из пострадавших могла быть беременна.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру