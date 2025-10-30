Петербургский СК организовал проверку после сообщений об отравлении в колледже

Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с сообщениями об отравлении учащихся колледжа, сообщили 30 октября в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.

Инцидент произошел накануне в Московском районе города. Как сообщается, ряд учащихся почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью после посещения столовой в образовательном учреждении.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", — рассказали в СК.

По информации "Фонтанки", речь идет о колледже "Звездный". В самом колледже изданию заявили, что пока не могут дать комментарий, у них находятся сотрудники комитета по образованию.

UPD: По данным ТАСС, от отравления пострадали не менее семи студентов. Двоим потребовалась госпитализация.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру