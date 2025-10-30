В Ленобласти не поддержали введение единого тарифа на электрички

Председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк скептически отнесся к идее введения единого тарифа на проезд в электричках по региону. Заявление прозвучало 30 октября — на следующий день после реплики губернатора Петербурга Александра Беглова на этот счет.

"Мы приветствуем решение о введении единого тарифа на железнодорожные пассажирские перевозки в Санкт-Петербурге как логичное решение для локальной густонаселенной городской территории. Однако в Ленинградской области возможность введения единого тарифа даже не рассматривается", — приводит слова Присяжнюка telegram-канал "Админка Ленобласти".

Чиновник заявил, что с учетом масштабов Ленобласти введение единого тарифа для электричек "лишено логики и является утопией". По его словам, ежегодно на субсидирование проезда область выделяет около 3 млрд рублей. При введении единого тарифа размер компенсации составил бы "астрономическую величину". Присяжнюк назвал существующие тарифы экономически обоснованными и пообещал и впредь субсидировать проезд льготников из области, в том числе при поездках в Петербурге.

Заявление прозвучало на фоне слов Беглова, сказанных во время представления в Законодательном собрании проекта бюджета Петербурга на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. Отвечая на вопрос депутата Дмитрия Павлова о введении фиксированного тарифа, глава города упомянул о сотрудничестве Петербурга и Ленобласти по развитию железнодорожного транспорта, в частности, в вопросе запуска тактового движения электричек. Вслед за этим он перешел непосредственно к рассуждениям о едином тарифе.

— Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, ими разработан проект закона Санкт-Петербурга о разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере железнодорожного транспорта на территории Санкт-Петербурга. То же самое нужно будет делать депутатам Законодательного собрания Ленинградской области, — заявил он.

Губернатор прибавил к сказанному, что на субсидирование расходов Северо-Западной пригородной пассажирской компании в Петербурге "включили уже расходы в размере 2,2 млрд рублей" на три года.

Законопроект об установлении единого тарифа на электрички поступил на рассмотрение ЗакСа в конце сентября. В первом чтении депутаты приняли его на заседании 22 октября. Инициатива предусматривает введение фиксированного тарифа на электрички и в перспективе пересадочного тарифа для пассажиров пригородных поездов. Согласно предварительным расчетам, для установления единой стоимости поездки в размере 60 рублей потребуется привлечение из бюджета 794 млн рублей в 2026 году.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру