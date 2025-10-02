Законопроект о пересадочном тарифе для электричек поступил в ЗакС

На рассмотрение Законодательного собрания внесен законопроект о предоставлении Смольному права оказывать финансовую поддержку перевозчикам в сфере пригородного железнодорожного транспорта. Целью этого обозначено внедрение фиксированного тарифа в электричках и, в перспективе, единого пересадочного тарифа для проезда пассажиров пригородных поездов.

Сейчас правительство Петербурга вправе возмещать перевозчику убытки при перевозке пассажиров в электричках. Подготовленный комиссией ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры проект корректирует это положение. Предполагается, что Смольный сможет финансово поддерживать перевозчика "в соответствии с государственными программами Санкт-Петербурга".

В пояснительной записке комитету по транспорту и АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" предлагается установить фиксированный тариф для электричек в черте города. Это позволит пассажирам платить фиксированную цену за поездку. В теории это должно повысить мобильность отдаленных от центра районов Петербурга и перераспределить пассажиропоток с обычного транспорта на пригородные поезда. Также предполагается, что введение единого тарифа поспособствует созданию единого скоростного рельсового каркаса, в который войдут метро и пригородные перевозки, включая перспективный проект "наземного метро" в виде городских электричек.

"Фиксированный тариф на проезд в городском общественном транспорте и пригородных поездах, дополнительно к существующей системе единого комбинированного билета, позволит значительно повысить качество обслуживания и удовлетворенность пассажиров. Существенным преимуществом фиксированного тарифа в перспективе является универсальное предложение с коротким сроком действия (аналог единого пересадочного тарифа 90 минут)", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

К документу приложены предварительные расчеты, сделанные в двух вариантах. Первый предусматривает установление фиксированной стоимости поездки, в этом случае стоимость поездки составит в 2026 году 60 рублей. Это потребует выделения из бюджета 794 млн рублей. Во втором случае АО "СЗППК" не получит субсидий на компенсацию недополученных доходов, и тогда цена проезда составит 69 рублей.

Законопроект получил поддержку губернатора Александра Беглова.

О планах установления в Петербурге фиксированного тарифа на электрички стало известно в сентябре. Тогда законопроект одобрила профильная комиссия ЗакСа.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру