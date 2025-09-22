В ЗакСе поддержали введение пересадочного тарифа для электричек

Комиссия Законодательного собрания по транспорту и транспортной инфраструктуре на заседании 22 сентября одобрила законопроект о разграничении полномочий органов госвласти в сфере железнодорожного транспорта, сообщили в городском парламенте. Предполагается, что принятие инициативы позволит ввести в Петербурге единый пересадочный тариф для пассажиров электричек.

Помимо депутатов ЗакСа, на заседание пришли представители Смольного и Северо-западной пригородной пассажирской компании. Как объяснил глава комиссии Алексей Цивилев, принятие законопроекта позволит субсидировать из городского бюджета перевозку пассажиров электричек в пределах Петербурга и ввести систему единых тарифов, объединенных с тарифами метро и наземного транспорта.

В своем telegram-канале Цивилев подчеркнул, что подобное решение может благотворно сказаться на транспортной доступности Колпинского, Красносельского, Курортного, Петродворцового и Пушкинского районов. Размер субсидии перевозчику предварительно оценивается в 800 млн рублей.

"Главное преимущество для пассажиров — появление удобного пересадочного тарифа с электрички на метро и наземный транспорт. В перспективе система, аналогичная действующему тарифу "90 минут", позволит оплачивать разовую поездку с пересадками по фиксированной цене", — написал депутат.

Как сообщил на заседании зампред городского комитета по транспорту Олег Матвеев, в Петербурге планируется строительство 36 новых железнодорожных платформ и благоустройство уже имеющихся.

— Прогнозная пропускная способность этого "наземного метро" составит порядка 180 миллионов пассажиров. Система фиксированного тарифа позволит пассажиру платить за маршрут, а не за пересадку, — приводит слова Матвеева пресс-служба ЗакСа.

Также в понедельник бюджетно-финансовый комитет поддержал региональный законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи школьникам и студентам, осиротевшим в период обучения. Помимо этого, комиссия по вопросам правопорядка и законности рекомендовала принять в первом чтении законопроект о возможности нарушения тишины по утрам в выходные и праздники ради выполнения религиозных обрядов. В качестве примера авторы инициативы приводили колокольный звон.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания