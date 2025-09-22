ЗакС в среду начнет рассматривать законопроект о переименовании МО № 15

Депутаты Законодательного собрания в среду, 24 сентября, рассмотрят в первом чтении проект закона о переименовании МО № 15 в МО "Суздальское", следует из повестки предстоящего заседания парламента. Депутатам предстоит откорректировать закон о территориальном устройстве Петербурга и другие городские нормы.

Голосование за смену названия муниципалитета прошло в округе еще весной 2025 года. Больше всего голосов набрал вариант "Суздальское". Муниципалы отмечают, что этот вариант основан на нескольких исторических фактах: в XVIII-XIX веках неподалеку от нынешних границ МО располагалась Суздальская слобода. Также в советские годы в районе был универсам "Суздальский". В качестве других предложений на голосование выносились варианты названия "Восточно-Шуваловский" и "Воронцовский".

Ранее комиссия Заксобрания по организации публичной власти и административно-территориальному устройству поддержала проект закона о смене названия.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру