Комиссия ЗакСа поддержала законопроект о колокольном звоне по утрам

Постоянная комиссия Законодательного собрания по вопросам правопорядка и законности рекомендовала принять за основу законопроект о праве нарушать тишину по утрам в выходные дни ради религиозных обрядов, рассказали в пресс-службе городского парламента. Заседание комиссии состоялось 22 сентября, спустя две недели после внесения инициативы на рассмотрение ЗакСа.

Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Валерий Гарнец, Павел Крупник, Анастасия Мельникова, Вера Сергеева и Денис Четырбок. Поправки вносятся в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Авторы предлагают вывести "действия, совершаемые юридическими лицами и гражданами при отправлении ими религиозных культов" из-под действия запрета на нарушение тишины в выходные и нерабочие праздничные дни по утрам с 08:00 до 12:00.

Сейчас граждане и организации вправе нарушать тишину для выполнения религиозных обрядов в промежутке между 22:00 до 8:00. В то же время ряд обрядов выполняются по утрам в выходные и сопровождаются нарушением тишины, отмечают авторы в пояснительной записке к проекту.

"Например, утренний звон колоколов является частью христианского храмового богослужения и используется в том числе для призыва христиан к богослужению и для оповещения о времени его начала", — уточняют депутаты.

За нарушение тишины по утрам в Петербурге должностным лицам грозят штрафы в размере от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Сейчас действие закона не распространяется на действия по предотвращению правонарушений, ликвидации аварий, проведение неотложных работ для обеспечения безопасности граждан, а также на погрузку и вывоз снега и мусора. В случае принятия законопроекта этот список может удлиниться на одну позицию.

