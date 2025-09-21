Доноров костного мозга хотят освободить от туристического налога в Петербурге

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга Павел Иткин внес на рассмотрение парламента инициативу об освобождении доноров костного мозга от туристического налога, обратил внимание ЗАКС.Ру. Меру поддержки планируется распространить на доноров, направленных в Петербург для донации. По задумке автора законопроекта, такая мера способствует популяризации донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также повлияет на развитие системы здравоохранения в городе.

Иткин предлагает включить лиц из Федерального регистра доноров костного мозга и других материалов, в перечень льготных категорий граждан, освобожденных от уплаты туристического налога. Предполагается, что в стоимость услуг по временному проживанию не будет включаться налог при предъявлении соответствующих документов.

"Социально значимой целью является включение в Федеральный регистр сведений о не менее чем 500 тысячах человек, достижение которой повысит вероятность найти совместимого донора для российского реципиента костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток до 45%, частично совместимого - до 88%. Таким образом, стимулирование доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток с помощью предоставления им мер государственной поддержки является актуальным и необходимым", - указал Иткин в пояснительной записке.

Парламентарий отмечает, что сейчас не во всех регионах России есть специализированные медицинские учреждения, где можно провести изъятие стволовых клеток или костного мозга.

С 1 января 2025 года в Петербурге взимается туристический налог в размере 1% от стоимости номера, при этом минимальный размер налога составляет 100 рублей. От него освобождены лица, имеющие место жительство в Петербурге, а также несколько категорий граждан: члены семей участников Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, многодетные семьи, а также лица, прибывшие Петербург для получения специализированной медицинской помощи и другие.

Заместитель председателя петербургского ЗакСа Павел Иткин активнее остальных депутатов продвигает инициативы, связанные с популяризацией донорства костного мозга. С предложением об освобождении доноров от уплаты туристического сбора он выступал еще осенью 2023 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру