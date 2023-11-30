Иткин хочет освободить от курортного сборка доноров костного мозга

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Павел Иткин предложил расширить список тех, кто освобождается от уплаты курортного сбора. Законопроект публикован на сайте парламента.

Согласно документу, от уплаты курортного сбора освобождаются доноры костного мозга, в том числе те, кто только изъявил желание поделиться своими клетками. Сведения о таких людях должны содержаться в Федеральном регистре доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

В пояснении к законопроекту Иткин напомнил, что сейчас в стране стоит цель по набору не менее 500 тысяч человек, которые готовы стать донорами костного мозга. Это повысит вероятность найти совместимость между донором и реципиентом, пояснил депутат.

"Таким образом, стимулирование доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток с помощью предоставления им мер государственной поддержки является актуальным и необходимым", - считает Иткин.

Напомним, закон о курортном сборе начал действовать в Петербурге 1 октября. Пока размер платы составляет 0 рублей, взимать с туристов по 100 рублей в день начнут с 1 апреля 2024 года.

Ранее депутаты Петербурга предложили освободить от курортного сбора участников СВО. Такое изменение городские парламентарии хотят внести в федеральный закон.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру