В Петербурге начал действовать закон о курортном сборе

Закон о введении курортного сбора в Петербурге вступил в силу с 1 октября. Первые полгода он будет действовать с нулевой ставкой.

Закон был подписан губернатором Александром Бегловым в начале июля. Согласно документу, с 1 апреля 2024 года в Петербурге начнут взимать с туристов по 100 рублей за день пребывания в городе. Сбор за день заселения в гостиницу взиматься не будет, также от уплаты средств освободят ряд категорий путешественников, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также многодетные семьи.

Предполагается, что вырученные деньги пойдут на строительство, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. По оценке главы комитета финансов Петербурга Светланы Енилиной, в 2024 году курортный сбор может принести бюджету города 310 миллионов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру