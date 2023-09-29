Смольный: Курортный сбор в 2024 году принесет Петербургу 310 млн рублей

Председатель комитета финансов Петербурга Светлана Енилина на заседании правительства города 29 сентября напомнила о введении курортного сбора. Это будет новый источник дохода города, отметила чиновница.

По ее словам, курортный сбор должен принести бюджету 310 млн рублей. Это сумма планируемых поступлений в 2024 года.

Взимание курортного сбора в Петербурге должно начаться с 1 октября 2023 года. Однако, сумма составит 0 рублей. С 1 апреля 2024 года туристам придется платить по 100 рублей в сутки с человека.

Напомним, ранее депутаты Петербурга предложили освободить от уплаты курортного сбора участников СВО. Пока парламент не обсуждал эту идею.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру