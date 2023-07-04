Беглов подписал закон о введении в Петербурге курортного сбора

Губернатор Александр Беглов подписал закон "О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора", сообщили 4 июля в пресс-службе градоначальника. Произошло это на следующий день после принятия нормы в третьем чтении депутатами городского Заксобрания.

Согласно тексту документа, официально курортный сбор вводится в Петербурге с 1 октября 2023 года, однако первоначально ставка по нему составит ноль рублей в сутки. Начиная с 1 апреля 2024 года она увеличится до ста рублей с туриста в сутки.

Сбор за день заселения в гостиницу взиматься не будет. От уплаты сбора будут освобождены жители города, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и лица, направлявшиеся для выполнения задач в ходе СВО, многодетные семьи и ряд иных категорий граждан. Средства от сбора предполагается направить на строительство, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Ставка в период с октября по апрель будет нулевой в связи с необходимостью подготовить все необходимые процедуры.

Закон о введении курортного сбора был принят в окончательном чтении депутатами ЗакСа на прошлой неделе, 28 июня.

Фото: ЗАКС.Ру