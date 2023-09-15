Петербургские депутаты предложили освободить от курортного сбора участников СВО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили расширить список лиц, которые освобождаются от оплаты курортного сбора. К ним добавляются участники специальной военной операции.

Документ подготовили в бюджетно-финансовом комитете (БФК) парламента. Он вносит изменения в федеральный закон о проведении эксперимента по курортному сбору.

На заседании комитета по законодательству ЗакСа 15 сентября документ поддержали. Глава комитета и депутат от "Единой России" Всеволод Беликов прокомментировал инициативу коллег:

- Важно, актуально, нужно, своевременно.

Глава БФК и депутат-единоросс Денис Четырбок в материалах к законопроекту заявил, что документ подготовлен для "усиления социальной защиты гражданских лиц", участвующих в СВО. Касаться норма будет тех, кто отработал установленный для него срок или досрочно откомандирован по уважительной причине.

Также проектом закона предлагается запретить банками взимать комиссию при оплате человеком курортного сбора. Оплачивать же его планируется разрешить не каждому туристу отдельно, а одному человеку за несколько людей.

Напомним, в Петербурге курортный сбор должен заработать 1 октября 2023 года. Однако до 1 апреля 2024 года плата составит 0 рублей в сутки.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру