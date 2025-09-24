ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 24 сентября 2025, 10:32

ЗакС снова отказался выступать против блокировки звонков в иностранных мессенджерах

Депутаты Заксобрания Петербурга во второй раз отказались включать в повестку заседания вопрос об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отменить ограничения РКН на работу голосовой связи в иностранных мессенджерах, передает корреспондент ЗАКС.Ру. С таким предложением выступил руководитель фракции "Яблоко" Александр Шишлов на заседании 24 сентября. 

"Яблочник" уже предлагал коллегам обратиться к главе правительства Мишустину на предыдущем заседании. Тогда он разослал депутатам текст обращения по почте, но никто не ответил. В этот раз Шишлов решил разослать свою инициативу в мессенджере Telegram. Адресаты сообщение прочитали, но отвечать не стали, рассказал Шишлов с трибуны ЗакСа. 

За включение вопроса в повестку проголосовали восемь человек, пятеро выступили против. Остальные парламентарии не стали принимать участие в голосовании. 

В тексте обращения "яблочники" указывали, что запрет звонков в иностранных мессенджерах может негативно сказаться на конкуренции, а также ограничит возможность россиян самостоятельно выбирать площадку для общения. Ограничения в мессенджерах действуют с середины августа. Власти объясняют такое решение борьбой с мошенничеством.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


