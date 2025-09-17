ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
17 сентября 2025, 10:31

ЗакС отказался обращаться к Мишустину из-за блокировки звонков в мессенджерах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 17 сентября отказались включать в повестку заседания вопрос об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разблокировать звонки в иностранных мессенджерах, передает корреспондент ЗАКС.Ру. С такой инициативой выступил лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов

"Яблочник" с трибуны заявил, что незадолго до заседания парламента разослал свое предложение всем фракциям, однако не получил ответа. Из-за этого он решил внести инициативу с голоса. 

За включение вопроса в повестку дня проголосовали десять депутатов, один — против. Остальные депутаты никак не проголосовали. 

В своем проекте обращения к Мишустину "Яблоко" просило отменить ограничения на звонки через иностранные мессенджеры. Такая мера применяется в России с середины августа. В Роскомнадзоре объяснили это желанием защитить пользователей от мошенников. Ограничение звонков ввели на фоне активной рекламной кампании отечественного мессенджера MAX.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


