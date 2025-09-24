ЗакС приступил к рассмотрению предложения об упрощении порядка вручения почетного знака блокадника

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 24 сентября в первом чтении единогласно приняли поправки в закон о присвоении знака "Жителю блокадного Ленинграда", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Инициатива позволит получить знак гражданам, которые провели менее четырех месяцев в осажденном городе.

Законопроект внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Смольный начал активнее прорабатывать возможность отмены четырехмесячного ценза с декабря 2024 года. Тогда на встрече с Бегловым эту инициативу озвучила председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. Для упрощения процедуры присвоения статуса требовалось согласование федеральных властей, поскольку статус блокадника предусматривает ряд льгот, финансируемых из федерального бюджета.

Норма, по которой почетный знак вручается прожившим при блокаде не менее четырех месяцев, действует с января 1989 года. Решение было принято еще исполнительным комитетом Ленинградского городского совета народных депутатов. Законопроектом Беглова упоминание сроков пребывания в блокадном Ленинграде предлагается исключить целиком.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру